BRIVollution 2. 0, Transformasi Digital BRI Hingga ke Pelosok Desa

jpnn.com, JAKARTA - Hastag #TransformasiDigitalBRI menjadi trending topic di Twitter nomor 4 selama 3 jam pada Kamis (3/3).

Lebih dari 10 ribu cuitan warganet membahas transformasi digital PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ini.

Mereka menyinggung soal langkah BRI yang melakukan transformasi digital hingga ke pelosok desa.

Mengenai hal tersebut, Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan journey transformasi BRIVolution 2.0.

Menurutnya transformasi tersebut untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Serta meraih visi pada 2025 menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion,” kata Direktur Utama BRI Sunarso.

Bank BRI tercatat menuai keberhasilan. Transformasi digital yang dijalankan sangat masif.

Saat ini, sebesar 96,7% aktivitas nasabah sudah menggunakan digital channel.