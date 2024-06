Bruno Mars Akan Konser di Jakarta, Ketua MPR: Penyanyi & Penulis Paling Populer di Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah promotor PK Entertainment dan TEM Presents yang akan menggelar konser Bruno Mars pada 13-14 September 2024 di Jakarta International Stadium (JIS).

Sebelumnya, PK Entertainment juga sukses menyelenggarakan berbagai konser musisi internasional di Indonesia, antara lain Coldplay, Celine Dion, Ed Sheeran, Tom Jones, Charlie Puth, Westlife, LANY, BABYMONSTER, Dua Lipa, Keshi, Backstreet Boys, dan masih banyak lagi musisi lainnya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan Bruno Mars adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu paling populer di dunia.

Dia juga memenangkan banyak penghargaan, termasuk 13 Grammy Awards.

"Berbagai lagunya telah diputar miliaran kali di seluruh dunia. Bruno Mars memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Konser sebelumnya di Jakarta pada tahun 2014, tiketnya terjual habis. Kedatangannya kembali pada tahun ini menunjukan bahwa musisi internasional sangat nyaman melakukan konser di Indonesia," ujar Bamsoet dalam konferensi pers konser Bruno Mars, di Jakarta, Jumat (21/6).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Pendiri PK Entertainment Harry Sudarma, dan Direktur Utama TEM Presents Samantha Tzolovos.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan musik telah terbukti menjadi sarana yang lebih dari sekadar hiburan. Musik juga telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh, data The Economic and Employment Impact of The Arts and Music pada 2013, tourism economic impact di setiap konser yang diadakan di UK memiliki potensi average spend per orangnya equivalent di Rp 12 juta.