BTN Raih 2 Penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. meraih penghargaan Transparansi Penurunan Emisi Korporasi Terbaik 2024 dalam kelas Green Elite, serta Platinum Plus dari Bumi Global Karbon (BGK) Foundation.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada perusahaan yang berhasil menekan emisi karbon dalam proses bisnisnya, serta mempublikasikan laporan keberlanjutan perusahaan yang mengacu kepada GHG Protocol.

GHG protocol merupakan salah satu standar global yang digunakan banyak lembaga di berbagai negara untuk mengevaluasi kemajuan penerapan program penurunan emisi korporasi.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan penghargaan tersebut membuktikan komitmen BTN untuk menerapkan ESG (Environment, Social, and Governance) dan mengurangi emisi karbon dalam proses bisnis.

Menurutnya, BTN berkomitmen berkontribusi membantu Indonesia menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

"Kami sudah memiliki roadmap jangka panjang dalam implementasi ESG. Kami juga sudah menjalankan beberapa inisiatif strategi ESG berdasarkan 6 komponen framework bertajuk Become The ESG Champion. Hasilnya, kami telah mencatatkan perhitungan emisi scope 1 sebesar 7.282 ton CO2eq dan scope 2 sebesar 8.964 ton CO2eq dan scope 3 (termasuk financed emission) sebesar 812.347 ton CO2eq" ujar Ramon.

Ramon menyebut ada enam komponen framework BTN dalam mengimplementasikan ESG, yakni sustainable Finance, climate change & ecosystems, people & community, ESG in the value chain, stakeholder inclusiveness, dan Integrated GRC.

"Ke depannya, BTN akan terus mengharmonisasikan prinsip ESG dengan kebijakan internal,” seru Ramon.(chi/jpnn)