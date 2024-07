BTN Raih Euromoney Awards For Exellence 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity and Inclusion dalam Ajang Euromoney Awards For Exellence 2024 di London, pada 18 Juli 2024.

BTN menjadi satu-satunya bank asal Indonesia yang meraih penghargaan Euromoney Awards For Exellence 2024.

Penghargaan internasional ini melengkapi berbagai penghargaan global yang telah diraih BTN tahun ini.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BTN Jakarta 2 Iriska Dewayani bersama Kepala Divisi Human Capital Startegy Division (HCSD) Aldo Bimantoro di London, Inggris, Kamis (18/7).

“Kami berterima kasih kepada Euromoney yang telah memberikan penghargaan bergengsi ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh insan BTNers untuk terus bekerja dan berkarya lebih baik lagi dalam mengimplementasikan visi perusahaan menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitulu dalam keterangan tertulisnya.

Nixon mengungkapkan, diraihnya penghargaan Indonesia Best Bank for Diversity and Inclusion sejalan dengan target perseroan yang ingin menjadi ESG Champion tahun ini.

Hal ini juga membuktikan program ESG khususnya terkait diversity dan inclusion telah berjalan dengan baik serta mendapat pengakuan dari berbagai institusi termasuk media luar negeri.

“Sejak beberapa tahun lalu, di BTN jumlah tenaga kerjanya sudah merata dilihat dari sisi gender. BTN juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan bisa mengisi jabatan top level management. Kami juga telah membuat program untuk menciptakan lingkungan kerja dimana semua orang bisa diterima, dihargai dan mendapatkan dukungan melalui program Respecful Workplace Policy dan penyediaan infrastruktur penunjang antara lain Daycare & Nursery Room," papar Nixon.