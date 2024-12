BTN Soft Launching BALE

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke-75 pada 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu (15/12).

Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S.

Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN.

Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile.

Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30% maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN.