Buka 36th AAOU Conference, Rektor UT Ungkap Peran Teknologi Digital Dalam Pembelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat M.Bus. Ph.D., yang menjabat Presiden Asian Association of Open Universities (AAOU) Periode 2022-2022 dan 2023-2025, membuka secara resmi Konferensi Perguruan Tinggi Jarak Jauh ke-36 se-Asia (The 36th AAOU 2023) di Turkiye pada 28 September. Tuan rumah penyelenggara konferensi tahun 2023 adalah Anadolu University.

Konferensi AAOU ke-36 Tahun 2023 ini diselenggarakan mulai 28-30 September 2023, di Istanbul Universitesi, salah satu perguruan tinggi tertua di Turkiye.

Tema konferensi tahun ini adalah The Future of Open Universities in the Age of Digitalized Higher Education.

Peserta yang hadir dalam konferensi ini tidak saja berasal dari perguruan tinggi AAOU, tetapi juga dari berbagai negara, termasuk Eropa dengan berbagai latar belakang.

Menurut penanggung jawab kenferensi, Dr. Serpil Kocdar, jumlah peserta yang hadir sebanyak 129 orang dari 15 negara.

Dalam sambutannya, Prof. Ojat menyampaikan bahwa kemajuan teknologi, terutama teknologi digital harus mampu meningkatkan keberhasilan mahasiswa dalam belajar.

Kemajuan teknologi menuntut para pengambil kebijakan dan praktisi, termasuk para dosen dan tenaga kependidikan untuk beradaptasi, melakukan pembauran teknologi ke dalam kurikulum pendidikan.

"Konferensi ini diharapkan dapat memberikan masukan, pencerahan, dan inovasi dari para peserta," kata Prof. Ojat.