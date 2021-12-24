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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Buka Baju Billy Syahputra, Maria Vania Bilang Begini

Jumat, 24 Desember 2021 – 05:31 WIB
Buka Baju Billy Syahputra, Maria Vania Bilang Begini - JPNN.COM
Maria Vania dan Billy Syahputra. Foto: YouTube/Billy Syahputra

jpnn.com, JAKARTA - Model Maria Vania memuji perkembangan bentuk tubuh presenter Billy Syahputra.

Dia menilai bodi Billy Syahputra makin bagus dan menawan.

"Keren loh, makin cucok," kata Maria Vania dalam vlog milik Billy Syahputra di YouTube, Kamis (23/12).

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Momen tersebut disampaikan Maria Vania saat membantu membuka baju Billy Syahputra.

Dalam video itu, dia menemani Billy Syahputra hingga kamar mandi untuk berganti pakaian olahraga.

"Buka dong. Mau aku bukain?" goda Maria Vania.

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Billy Syahputra terlihat pasrah saat Maria Vania mulai membuka bajunya.

Dia lantas canggung saat momen tersebut direkam oleh kameramen.

Maria Vania terlihat membuka pakaian presenter Billy Syahputra di dalam kamar mandi.

TAGS   maria vania  Billy Syahputra  Billy Syahputra Maria Vania  Maria vania seksi 

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