Buka Baju Billy Syahputra, Maria Vania Bilang Begini
Jumat, 24 Desember 2021 – 05:31 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Model Maria Vania memuji perkembangan bentuk tubuh presenter Billy Syahputra.
Dia menilai bodi Billy Syahputra makin bagus dan menawan.
"Keren loh, makin cucok," kata Maria Vania dalam vlog milik Billy Syahputra di YouTube, Kamis (23/12).
Momen tersebut disampaikan Maria Vania saat membantu membuka baju Billy Syahputra.
Dalam video itu, dia menemani Billy Syahputra hingga kamar mandi untuk berganti pakaian olahraga.
"Buka dong. Mau aku bukain?" goda Maria Vania.
Billy Syahputra terlihat pasrah saat Maria Vania mulai membuka bajunya.
Dia lantas canggung saat momen tersebut direkam oleh kameramen.
Maria Vania terlihat membuka pakaian presenter Billy Syahputra di dalam kamar mandi.
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