Buka Cabang ke-8 di Bogor, The Aesthetics Skin Kenalkan Cell Chanel Booster

jpnn.com, BOGOR - Klinik kecantikan terkemuka di Indonesia, The Aesthetics Skin baru saja membuka klinik cabang terbaru di daerah Bangbarung, Bogor.

Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, The Aesthetics Skin berkomitmen untuk memberikan layanan perawatan kulit dan terus memperluas jejaknya membawa solusi perawatan kulit premium lebih dekat kepada masyarakat.

Terletak di pusat kota Bogor, tepatnya berlokasi di Ruko Villa Indah Pajajaran, Jalan Bangbarung Raya Blok AO, RT.01/RW.07, Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga: Dermalogia Perkenalkan Aesthetic Intelligence dalam Perawatan Kulit Premium

Grand Opening diresmikan oleh dr. Ariana Suryadewi S., M. Biomed selaku founder The Aesthetics Skin, dr. Andina Prabandari selaku General Manager, Fanny Riza selaku General Manager dan diramaikan dengan kedatangan warga sekitar, serta beberapa influencer seperti Karmalogy, Ikbal Fauzi, Dini Savitri dan masih banyak lainnya.

“Kami sangat senang membuka cabang baru di Bogor dan memperkenalkan perawatan kulit yang komprehensif kami kepada masyarakat lokal,” ujar General Manager The Aesthetics Skin Fanny Riza.

"Tentu dengan Dokter-dokter profesional yang sudah tersertifikasi dan bantuan teknologi canggih, kami yakin The Aesthetics Skin mampu memberikan hasil perawatan yang maksimal dan melampaui harapan pasien-pasien kami kelak.” tambahnya.

Adapun talkshow dan demo treatment yang dijelaskan oleh dr. Novia Giana ini bertujuan untuk mengenalkan perawatan terbaru di The Aesthetics Skin yakni The Next Level dari treatment Skin Booster; yang bernama Cell Chanel Booster.

Anti Aging Theraphy ini pada dasarnya tindakan dengan injeksi yang dapat meregenerasi sel kuli, menghidrasi kulit, meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit wajah. Formulasi Cell Booster inilah yang nantinya disuntikan ke area kulit untuk membuat kulit tampak lebih cerah, lembab dan glowing juga ampuh atasi kerutan tanda penuaan.