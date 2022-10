Buka Indo Smart City APEKSI 2022, Dirjen Bina Adwil Tekankan Pentingnya Peran Wali kota

jpnn.com, SURAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Indo Smart City 2022, pada Rabu (12/10) di Techno Park, Kota Surakarta.

Acara yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka serta tidak kurang dari 17 Walikota ini dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam sambutannya, Safrizal menyampaikan saat ini Indonesia telah masuk dalam era baru perkotaan, di mana jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dibandingkan di wilayah pedesaan.

"Proyeksi data menunjukkan pada 2045 nanti sebanyak 67,1 % populasi penduduk Indonesia adalah warga perkotaan," ungkap Safrizal.

Sementara itu, tata kelola perkotaan menjadi satu titik tumpu yang tidak hanya bermakna penting, namun juga mengandung arti strategis dalam perkembangan perkotaan.

Peran sentral Wali kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tata kelola perkotaan cerdas atau dikenal dengan istilah smart city.

"Key Factor dalam upaya mewujudkan smart city adalah political and good will dari kepala daerah, start with mindset, execute within policy, dimana tata kelola perkotaan harus diselenggarakan dengan smart sehingga mampu menjawab tantangan dan kompleksitas perkotaan," tutur Safrizal.

Indo Smart City Expo dan Forum 2022 tidak hanya dihadiri kalangan pemerintah saja, namun menjadi melting point dari sektor swasta, puluhan start up, akademisi maupun publik secara luas.