Bukan Hanya Aleix Espargaro, Poppy Sovia Juga Memuji Jaringan Internet XL di Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menjadikan ajang MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berakhir pada Minggu (20/3 lalu sebagai momentum strategis.

XL menyediakan jaringan internet yang cepat dan stabil untuk mendukung kelancaran gelaran level internasional itu.

Pengakuan mengenai jaringan internet yang disediakan XL datang dari Aleix Espargaro.

Pembalap MotoGP asal Spanyol itu sesampainya di Mandalika kembali membeli kartu pedana milik XL.

Dalam unggahannya di salah satu media sosial kali ini, Aleix Espargaro yang mengenakan pakaian olahraga bersepeda menulis kalimat pujian untuk jaringan XL Axiata.

"The blue is the good one," tulis Aleix Espargaro di salah satu media sosial beberapa waktu lalu.

Pengakuan yang sama datang dari artis Poppy Sovia yang juga ikut menyaksikan MotoGP di Mandalika, NTB.

Hampir sepekan berada di Lombok, Popy mengaku merasakan kelancaran berkomunikasi menggunakan jaringan operator berpelat biru tersebut.