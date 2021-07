Bukan Karena Covid-19, Mbak You Ternyata Memiliki Riwayat Penyakit ini

jpnn.com, JAKARTA - Paranormal kejawen Mbak You dipastikan meninggal dunia bukan karena Covid-19.



Hal itu disampaikan oleh perwakilan keluarga Mbak You, Dini, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (1/7).



"Enggak (Covid-19) karena sebelum dibawa ke rumah sakit, dia diswab dulu. Negatif hasilnya," ujar Dini.



Menurutnya, mendiang Mbak You memang sudah merasa sakit sejak tiga hari belakangan. Pasalnya, Mbak You memang memiliki asma akut.



Pemilik nama asli Euis Juwariyah itu bahkan menggunakan kursi roda untuk memudahkan aktivitasnya selama tiga hari itu.

"Dia memang ada asma akut. Mungkn ini jadi yang terakhir dia ngerasain sakit bangetlah," sebut Dini.



Dini mengatakan sebelum dilarikan ke rumah sakit dan meninggal dunia, Mbak You memang sempat jatuh.



"Iya sesak napas habis itu dia langusng jatuh dari kursi rodanya. Kami dapat kabar dari orang rumah," tutur Dini.



Selain itu, Mbak You rupanya memiliki riwayat penyakit lainnya. "Ada (sakit) lambung juga (selain asma)," kata Dini.(mcr7/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!