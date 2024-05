Bursa Pilkada 2024: Raffi Ahmad Berpasangan dengan Ridwan Kamil

jpnn.com - JAKARTA - Anda pernah membayangkan pesohor Raffi Ahmad menjadi gubernur atau wakil gubernur?

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Raffi berpeluang maju dalam kontes Pilkada 2024 di DKI Jakarta atau Jawa Tengah.

"Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta," kata Airlangga, Jumat (17/5) malam.

Airlangga berkelakar bahwa penempatan Raffi Ahmad akan bergantung acara yang dipandu.

"Tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC (master of ceremony). Jadi, kiri kanan bisa," ujarnya.

Airlangga juga turut menanggapi peluang Raffi Ahmad untuk berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa RK mendapatkan dua surat tugas dari partainya, yakni untuk Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat.

"Itu harus kami lihat dahulu," ujarnya.