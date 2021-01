BWF World Tour Finals: Greysia/Apriyani Luar Biasa

jpnn.com, BANGKOK - Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu memetik kemenangan kedua di fase Grup A BWF World Tour Finals 2020.

Pada match kedua di Impact Arena 1, Bangkok, Kamis (28/1), Greysia/Apriyani menang straight game atas ganda Malaysia Vivian Hoo/Yap Cheng Wen.

Greysia/Apriyani yang di ajang ini menjadi unggulan pertama, menang 21-17, 21-7 dalam waktu 35 menit (statistik BWF).

Ganda peringkat delapan dunia ini tampil taktis.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu will qualify to #BWFWorldTourFinals Semifinals



IF AND ONLY IF



1. Win at least 1 game vs Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean tomorrow



OR



2. Lee So Hee/Shin Seung Chan loses tomoreow — Badminton Talk (@BadmintonTalk) January 28, 2021