Cairan Pria Bisa Makin Licah Menembus Sel Telur dengan Mengonsumsi Minuman Ini

jpnn.com - Dokter Dina menguak beberapa fakta terkait cairan pria atau sperma, yang jarang diketahui banyak orang.

Salah satunya fakta mengenai cairan pria bisa makin lincah dengan mengonsumsi kopi.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Journal of the America pada konferensi Society for Reproductive Medice.

Baca Juga: Mantan Manajer Bicara Soal Perubahan Sikap Medina Zein yang Bikin Kaget

"Konsumsi kopi hitam bisa membuat cairan pria bisa berenang lebih cepat," terangnya dalam akun TikTok @bukandoktercinta.

Selain bisa berenang dengan cepat, kopi hitam dapat meningkatkan kesuburan pria. Ini membuat si wanita cepat mengandung.

Beberapa penelitian, baik pada manusia maupun hewan, menguak bahwa kandungan kafein dalam kopi dapat meningkatkan pergerakan atau motilitas sperma.

Dengan lebih cepatnya sperma bergerak, diharapkan sel telur perempuan akan lebih cepat bertemu dengan sperma sehingga terjadi proses pembuahan.

Asalkan, minum kopinya jangan terlalu banyak dan manis, karena meningkatkan risiko sakit lambung.