Cak Imin Optimistis Indonesia Sanggup Menghadapi Resesi Global

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar also known as Cak Imin optimistis Indonesia sanggup menghadapi ancaman resesi global yang konon ada di depan mata.

Ancaman kelambatan ekonomi diprediksi berdampak pada perekonomian dalam negeri dan bakal berimbas kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Saya optimis kita mampu menghadapi ancaman ekonomi global, dan saya mengajak seluruh masyarakat positif memandang ancaman ini sebagai tantangan untuk terus meningkatkan ekonomi," kata Cak Imin di Jakarta pada Selasa (27/12).

Menurut Cak Imin, Indonesia harus mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional untuk merespons ancaman ekonomi global.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengajak para petani meningkatkan produktivitas komoditas yang diperlukan untuk menjaga kecukupan pangan dalam negeri.

"Diharapkan nanti kita tidak bergantung pada impor," imbuh Cak Imin.

Dia menuturkan ancaman ekonomi dan resesi global merupakan momentum masyarakat meningkatkan ketakwaan dan kesalehan.

"Saat seperti inilah harus memupuk tali persaudaraan, saling berbagi dengan yang kurang mampu," katanya. (*/jpnn)