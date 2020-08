Cantiknya Istri Jerinx SID Berpose di Depan Supercar Ini

jpnn.com, JAKARTA - Model cantik Nora Alexandra rupanya menyukai dunia otomotif. Hal itu diketahui dari foto unggahan di Instagram pribadinya.

Istri musikus Jerinx SID ini sempat mengunggah supercar asal Italia, yakni Ferrari 430 Spider.

Pada foto unggahan tersebut, wanita berdarah Indonesia-Swiss ini terlihat sporty mengenakan tanktop dan jeans robek hitam, senada dengan warna mobilnya.

Wajah Nora tampak sensual dengan menurunkan kemejanya sambil bersandar di Ferarri tersebut.



Pose Cantik Nora Alexander di Yamaha R1. Foto: Instagram

Selain itu, Nora juga sempat bergaya duduk di bangku pengemudi dengan tangan kiri memegang setir mobil. Tampak interior 430 Spider itu dibalut bahan semi kulit berkelir merah.

Tak hanya Ferrari, model cantik itu juga menunggangi Yamaha R1 yang seolah motor besar tersebut miliknya.

"R1 Yamaha, 1.000cc. May baby boy R1 so cool, I Love You," tulis Nora dalam caption di foto tersebut.