Cara Beli Mobil Wuling Dapat Banyak Untung, Simak Nih

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki Februari, Wuling Motors menggelar program bagi-bagi logam mulia kepada konsumennya melalui Fly With Innovation, Drive Like An Icon.

Promo selama Februari itu berlaku untuk kendaraan seperti Air ev, Binguo EV, Alvez, dan New Almaz RS.

Bagi konsumen mobil listrik, akan memiliki tambahan lain, seperti program Lifetime EV Core Warranty bagi seluruh varian Air ev dan BinguoEV, gratis charging device untuk Air ev tipe Long Range dan semua tipe BinguoEV.

"Program Fly With Innovation, Drive Like An Icon ini kami hadirkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para konsumen, yang ingin memiliki produk Wuling impiannya," kata Senior Manager Marketing Strategy Wuling Motors, Ricky Christian dalam keterangan resminya, Kamis.

"Kami berharap, perjalanan konsumen semakin bermakna bersama produk Wuling impiannya untuk menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat Drive For A Better Life."

Tidak hanya itu, Wuling juga turut menawarkan promo tambahan yang dapat dinikmati para konsumen.

Air ev kini dapat dimiliki dengan uang muka mulai dari Rp26 jutaan atau cicilan yang terjangkau mulai dari Rp4 jutaan per bulan.

Selain itu, flagship SUV terbaru dari Wuling, New Almaz RS Pro dan New Almaz RS Pro Hybrid, turut ditawarkan dengan promo menarik.