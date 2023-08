Cara Beli Suku Cadang Suzuki dengan Harga Murah di GIIAS 2023, Simak Nih!

jpnn.com, TANGERANG - Dalam upaya berkelanjutan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, Suzuki berkomitmen dalam menjaga ketersediaan suku cadang.

Guna menjangkau kebutuhan konsumen secara lebih masif. Suzuki Indonesia juga menghadirkan spareparts corner dengan berbagai promo dan hadiah menarik di booth Suzuki GIIAS 2023.

Spareparts Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS), Christiana Yuwantie menyebutkan bahwa Suzuki telah mempersiapkan ketersediaan sparepart di setiap bengkel resmi yang dimiliki sebelum mendistribusikan produknya ke tangan konsumen.

"Ketersediaan sparepart dari Suzuki tidak perlu dikhawatirkan di bengkel resmi. Komponen fast moving maupun yang rutin dibutuhkan sudah dipastikan siap dan tersedia. Tidak terkecuali untuk model-model hybrid seperti All New Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid maupun Grand Vitara,” tutur Christiana Yuwantie dalam keterangannya, Selasa (15/8).

Lebih memudahkan pelanggan mendapatkan suku cadang asli, Suzuki kembali menawarkan promo menarik.

Bagi pelanggan setia yang melakukan pembelian langsung di booth Suzuki, akan mendapatkan potongan harga hingga 25 persen untuk semua produk kecuali filter oli dan busi.

Selain itu, terdapat tambahan potongan harga lima persen untuk pembelian melalui aplikasi MySuzuki.

Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung, seperti Polo Shirt atau Tumbler Ecstar untuk pembelian SGP dengan total belanja minimal Rp 500.000.