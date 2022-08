Cara Pemain Miracle In Cell No 7 Mengenang Sosok Ayah Bikin Sedih

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Falcon Pictures merilis sebuah video berisikan hasil wawancarai dengan para artis yang terlibat dalam film Miracle In Cell No.7.

Dalam video berdurasi 12 menit tersebut, Vino G Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, Denny Sumargo, Bryan Domani, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna sampai menangis saat mengisahkan pengalaman mereka bersama ayah masing-masing.

Denny Sumargo mengungkapkan dirinya sejak kecil tidak pernah bertemu ayahnya.

"Sejak dalam kandungan sampai gue berumur 25 tahun, tidak pernah ketemu bapak gua sama sekali," ungkap Denny Sumargo.

Lebih menyedihkan lagi, lanjut Denny, sehari setelah pertemuan itu sang ayah meninggal dunia.

"Gua berpikir kalau akan bertemu lagi dengan beliau di kemudian hari, tetapi takdir tidak berkata seperti itu," kenangnya.

Berbeda halnya dengan Vino G Bastian. Dia mengaku kalau dirinya menyesal karena selama ini tidak pernah memeluk ayahnya.

"Terima kasih sudah bisa menjadi sahabat sejati buat aku, sudah bisa menjadi the real hero dalam hidup aku dan i miss you so much," ujarnya sambil mengusap air mata.