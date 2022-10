Cara Tepat dan Aman Hindari Tanda-Tanda Penuaan Dini

jpnn.com, JAKARTA - Dokter sekaligus Co Founder About You, dr. Feidriwan, M. Biomed (AAM) mengatakan bahwa penuaan bisa diperlambat prosesnya.

Menurut dia, ada beberapa penyebab penuaan, antara lain radikal bebas karena sinar matahari dan polusi.

Selain itu, kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi makanan dan minumn tinggi gula, kurang minum, kurang berolahrada, begadang, dan stres.

Dalam proses penuaan, terjadi penurunan kadar asam hyaluronat yang berfungsi melembabkan kulit serta membantu merangsang pertumbuhan kolagen untuk mengencangkan kulit.

Dia mengungkapkan, secara alami, di dalam tubuh terdapat enzim yang berfungsi menghancurkan asam hyaluronat atau dikenal sebagai enzim hyaluronidase.

"Seiring berjalannya usia, kadar asam hyaluronat akan menurun, sedangkan kadar enzim hyaluronidase meningkat," kata dr Fei, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10).

Hal itulah yang menyebabkan kulit orang dewasa cenderung kering, kusam dan membutuhkan produk perawatan yang bisa menutrisi dan mengembalikan kekenyalan serta elastisitas kulit.

Selain itu, kata dia, penggunaan skincare atau produk perawatan wajah bisa menemani untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini.