Carmelita Hartoto Terpilih Jadi Presiden ASA Periode 2024-2025

jpnn.com, JAKARTA - Carmelita Hartoto yang merupakan Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), terpilih sebagai Presiden Asian Shipowners’ Association (ASA) ke-34 periode 2024-2025.

Terpilihnya Carmelita sebagai Presiden ASA saat Annual General Meeting (AGM) ke-33 ASA pada 28 Mei 2024 di Hong Kong.

Dia menggantikan Angad Banga Presiden ASA periode sebelumnya yang merupakan Ketua HKSOA.

ASA merupakan asosiasi pemilik kapal se-Asia yang terdiri, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Cook Island, dan negara-negara di ASEAN.

Hal ini menjadikan Carmelita sebagai perempuan yang kini memimpin tiga posisi asosiasi pelayaran di tahun yang sama yakni INSA, FASA dan ASA.

Menurut UNCTAD Handbook of Statistics 2022, separuh tonase kapal di dunia dimiliki oleh para pelaku usaha di Asia.

ASA juga memiliki associate member seperti Baltic Exchange (Asia) Pte Ltd, Culmen International, Interasia Lines, Ltd. International Registries (Far East) Ltd Singapore Branch, Isle of Man Ship Registry, Liberian Registry, MarTrust Corporation Ltd, MSC Mediterranean Shipping Company SA, Panama Maritime Authority, U-Ming Marine Transport (S) Pte. Ltd. Wan Hai Lines Ltd. dan Waypoint Port Services Singapore Pte Ltd.

AGM ke-33 ASA digelar oleh Hong Kong Shipowners Association (HKSOA) dan dihadiri lebih dari 200 perwakilan dari asosiasi anggota ASA.