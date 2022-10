Catatkan Kinerja Positif, Bank DKI Raih Penghargaan Best Performance Bank

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan The Best Performance Bank kategori BPD (aset lebih dari Rp 30 triliun) di ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022.

Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy mengatakan penghargaan itu diraih lantaran pihaknya berhasil catatkan pertumbuhan kinerja positif pada kuartal II 2022.

Dia lalu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari para nasabah, pemangku kepentingan, maupun mitra kerja.

"Kami bersyukur, bahwa penghargaan atas kinerja Bank DKI ini menjadi hasil pencapaian upaya transformasi yang dilakukan. Bank DKI berada pada jalur yang tepat atas perubahan yang kami lakukan," ujar Fidri dalam keterangannya, Minggu (16/10).

Berdasarkan laporan keuangan periode Juni 2022, Bank DKI mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 30,64 persen (yoy) menjadi Rp 504,90 miliar dari sebelumnya di kuartal II 2021 sebesar Rp 386,47 miliar.

Indikator kinerja keuangan Bank DKI juga mencatatkan pertumbuhan yang baik, antara lain total aset yang tumbuh sebesar 28,99 persen, dari semula Rp 56,73 triliun pada kuartal II 2021 menjadi Rp 73,17 triliun pada kuartal II 2022.

Alhasil, pertumbuhan aset tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan aset industri perbankan nasional pada kuartal II 2022 sebesar 9,54 persen.

Bank DKI juga mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 20,15 persen pada kuartal II 2022 menjadi Rp 43,64 triliun dibanding kuartal II 2021 sebesar Rp 36,32 triliun.