Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Cek di Sini Jadwal MotoGP Spanyol 2024

Selasa, 23 April 2024 – 17:12 WIB
Cek di Sini Jadwal MotoGP Spanyol 2024 - JPNN.COM
Ilustrasi MotoGP 2024. Foto: motogp

jpnn.com - CADIZ - Seri ke-4 MotoGP 2024 hadir pekan ini, MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez.

Latihan bebas atau free practice 1 akan digelar pada Jumat (26/4) sore mulai pukul 15.45 WIB.

Race atau balapan utama MotoGP Spanyol 2024 hadir pada Minggu (28/4) malam mulai pukul 19.00 WIB.

Baca Juga:

Jadwal MotoGP Spanyol 2024

Baca Juga:

Jumat (26/4)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (27/4)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 12 laps
Minggu (28/4)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Race 25 laps

Musim lalu, Aleix Espargaro meraih pole position diikuti Jack Miller dan Jorge Martin.

Ronde ke-4 MotoGP 2024 hadir pekan ini, MotoGP Spanyol di Circuito de Jerez, Cadiz.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   jadwal motogp spanyol  jadwal MotoGP  MotoGP Spanyol  MotoGP  MotoGP 2024 
BERITA JADWAL MOTOGP SPANYOL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp
X Close