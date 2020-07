Cek Klasemen La Liga, Real Madrid Makin Dekat dengan Gelar Juara

jpnn.com, MADRID - Real Madrid butuh dua kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara La Liga musim ini.

El Real kini memuncaki klasemen, unggul empat poin dari peringkat kedua Barcelona (80-76).

Tim asuhan entrenador Zinedine Zidane masih menyisakan tiga laga lagi hingga akhir musim.

Bahkan, Madrid bisa lebih cepat menjadi juara jika Barcelona takluk di pekan ke-36 dan Karim Benzema cs menang di pekan tersebut.

? v Eibar

? v Valencia

? v Real Sociedad

? v RCD Mallorca

? v Espanyol

? v Getafe

? v Athletic

? v Alaves



Nothing but W's for @realmadriden since #LaLigaSantander returned! ???? pic.twitter.com/0mrhfRTdoP — LaLiga English (@LaLigaEN) July 11, 2020