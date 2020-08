Cek Klasemen Serie A Setelah Inter Milan Pukul Atalanta

jpnn.com, BERGAMO - Inter Milan memastikan finis di peringkat kedua di klasemen Liga Italia, setelah menggulung tuan rumah Atalanta dengan skor 2-0 dalam pertandingan pekan terakhir Serie A yang dimainkan di Gewiss Stadium, Bergamo, Minggu (2/8) dini hari WIB.

Berkat kemenangan itu, Inter menutup liga musim 2019/2020 dengan koleksi 82 poin, unggul empat poin atas pesaing langsungnya Atalanta yang total mengumpulkan 78 poin.

Bagi Inter, ini merupakan pertama kalinya mereka finis terbaik mereka dalam sembilan tahun, setelah pada musim 2010/2011 juga menyelesaikan musim kompetisi dengan menduduki peringkat kedua.

Nerazzurri membuka keunggulan melalui gol cepat Danilo D'Ambrosio (1') dengan memanfaatkan umpan Ashley Young, sebelum kemudian Young (20') menggandakan keunggulan tim tamu melalui sepakan jarak jauh akuratnya.

???? | PHOTO GALLERY#AtalantaInter, all the best images from tonight's win at the Gewiss Stadium! ????



Check out the full gallery here ???? https://t.co/qjv6r1tItP#FORZAINTER ???????????? pic.twitter.com/xWCj7nEmKd — Inter (@Inter_en) August 1, 2020