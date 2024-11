CEO Olahkarsa Raih Penghargaan Asia’s Most Admirable Young Leaders di Ajang ACES 2024

jpnn.com, JAKARTA - Unggul Ananta, CEO Olahkarsa berhasil menyabet penghargaan Asia’s Most Admirable Young Leaders di ajang bergengsi Asia Corporate Excellence and Sustainability Awards (ACES) 2024, yang digelar di InterContinental Hotel, Bangkok.

Penghargaan ini diberikan kepada Unggul Ananta sebagai pengakuan atas kepemimpinannya yang dinamis dalam mengarahkan Olahkarsa di tengah tantangan masa ini.

Dalam memimpin Olahkarsa, Unggul berfokus pada Addressing ESG and Sustainability, Managing a Fast-Growing Enterprise, Transformative Power of Failure, dan Leadership Style: The Way Ahead dengan menghadirkan berbagai inovasi yang berdampak positif, termasuk Social Responsibility Application (SR APP), aplikasi pertama di Indonesia yang membantu perusahaan mengelola dan memantau kinerja sosial mereka.

Di bawah kepemimpinan Unggul, Olahkarsa memperluas layanan menjadi solusi menyeluruh untuk inisiatif keberlanjutan, termasuk pengembangan grand design, penelitian, konsultasi, implementasi program, pemasaran dan komunikasi, publikasi, manajemen acara, pelatihan, serta penyediaan tenaga kerja.

“Penghargaan ini pengingat akan pentingnya berinovasi demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Saya berterima kasih kepada tim Olahkarsa atas dedikasinya, serta kepada ACES Awards yang telah memberi pengakuan ini. Kami berkomitmen untuk terus mendorong perubahan positif di Indonesia melalui inovasi yang berkelanjutan," ujar Unggul.

Penghargaan ACES menjadi tolak ukur prestasi dan keberlanjutan di Asia sejak 2014.

Acara ini terus menginspirasi para pemimpin bisnis untuk berinovasi dalam mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Unggul berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk semakin menguatkan komitmennya dalam membawa Olahkarsa menjadi perusahaan berbasis Endto-end Solution for Corporate Sustainability di Indonesia.(chi/jpnn)