Cerai dari Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny Asyik Berlibur Bareng Sosok Ini

jpnn.com, JAKARTA - Model Kalina Ocktaranny kembali mencuri perhatian setelah mengumumkan telah bercerai dari Vicky Prasetyo.

Terkini, mantan istri Deddy Corbuzier itu sedang menikmati liburan di Turki, bersama temannya.

Hal itu terlihat dari unggahan Kalina Ocktarnny melalui akunnya di Instagram, baru-baru ini.

“The greatest healing therapy is friendship and traveling with @marie_holiday12," tulis Kalina.

Pada unggahan lain, ibu satu anak itu tampak asyik menikmati hujan salju.

"Norak banget. Di Jakarta enggak ada," lanjut Kalina Ocktaranny.

Sebelumnya, Kalina Ocktaranny mengungkapkan bahwa sudah berpisah dengan Vicky sejak Desember 2021.

"Aku sudah bercerai," kata Kalina Ocktaranny saat jadi bintang tamu Dapur Bincang Online di YouTube, Senin (17/1).