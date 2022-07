Cerita Tato Jeff Smith yang Didedikasikan untuk Sang Ibunda

jpnn.com, JAKARTA - Berperan sebagai penato dalam film terbaru, aktor Jeff Smith pun menunjukkan tato yang dia miliki.

Jeff Smith mengaku sudah memiliki tato tersebut jauh sebelum mendapatkan peran seniman tato di film How Are You Really?

"(Ditato) pada 2019," kata Jeff Smith saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (12/7).

Pria yang sudah dua kali terjerat kasus narkoba itu lantas mengungkapkan makna yang tersimpan di balik tatonya.

Jeff Smith mengatakan tato yang berada di dekat nadinya tersebut didedikasikan untuk sang ibunda.

Tato kekasih Aisyah Aqilah tersebut bertuliskan nama sang ibunda, Areistiani.

"Tato gue didedikasikan untuk nyokap gue," tuturnya.

Jeff Smith mengaku ingin menambah koleksi tatonya.