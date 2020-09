Cetak SDM Unggul, Bank BRI Hadirkan BRILSP

jpnn.com, JAKARTA - Bank BRI merilis BRILSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi BRI yang akan melakukan pembuktian kompetensi dengan sertifikasi profesi pada bidang kompetensi tertentu.

BRILSP merupakan LSP perbankan pertama yang telah berdiri sejak 29 Oktober 2019 dan telah mendapat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di mana sertifikat yang dikeluarkan telah diakui secara Nasional di Indonesia dan Asia Tenggara.

Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan untuk mencapai visi BRI sebagai The Most Valuable Bank In South East Asia dan Home to The Best Talent, perseroan harus menyiapkan orang dan talenta-talenta yang dicari dan harus memenuhi tiga kriteria unggul yakni intelegensia capital yang kuat, psychology capital yang baik dan social capital yang tinggi.

“Memang BRI kebanyakan melayani nasabah yang UMKM, maka operational cost-nya tinggi. Jadi dua yang kami transformasi, yaitu digital dan culture. Pendek kata, kunci dari transformasi itu di culture-nya, di human capitalnya. Membangun human capital itu membangun culture, tidak bisa mengandalkan sinten, tetapi relay pada sistem,” ujar Sunarso dalam launching BRILSP secara daring, Rabu (23/9).

Menurut Sunarso, bekerja di BRI harus menjadi game yang menarik dan berkompetisi mengikuti aturan main yang menarik. Untuk itu, tugas perusahaan adalah menyiapkan sistem dan aturan main.

Komitmen untuk mengembangkan kompetensi SDM tersebut diwujudkan mulai dari proses rekrutmen. Hal tersebut disampaikan Direktur Human Capital BRI Herdy Harman.

“Dalam proses rekrutmen BRI memperhatikan banyak hal mulai dari karakter berupa intelegensia capital, psikologi capital, dan sosial capital. Pada sisi potensi di masa depan BRI memperhatikan future ready competence seperti kompetensi yang dilihat dari sisi creative, innovative, data driven, adaptive, collaborative, digital library maupun achievement orientation.” urai Herdy.

BRILSP juga mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sehingga akan memiliki nilai tambah dan daya saing bagi para pekerja BRI Grup.