Chat Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett Dibongkar, Isinya Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Istri aktor Rendy Kjaernett, Lady Veronica Nayoan membongkar isi chat sang suami dengan Syahnaz Sadiqah.

Dia membagikan tangkapan layar chat Syahnaz dan Rendy, melalui akunnya di Instagram baru-baru ini.

Dalam tangkapan layar chat melalui aplikasi Gojek itu, Syahnaz memanggil Rendy, dengan sebutan suami.

Rendy pun memanggil adik Raffi Ahmad tersebut dengan sebutan istri. Padahal, keduanya belum menikah.

Berikut isi chat Syahnaz dan Rendy Kjaernett, yang viral hingga menjadi trending topic di media sosial.

"Sayang goodnight ya cintaku. Senang banget ketemu ayang terus. Sampai rumah cuci-cuci, bobo ya sayang, istirahat ya cinta. Kabarin aku besok kalau udah jalan ya sayang. Aku sayang banget sama ayang, cinta banget sama kamu. Dadah suami aku, love you so much," isi pesan Syahnaz ke Rendy.

Rendy Kjaernett pun membalas pesan ibu dua anak itu dengan kalimat yang tak kalah romantisnya.

"Goodnight istri aku. Aku sayang banget sama kamu yang, sayang, cintaku, istriku. Boboknya yang nyenyak ya sayang, mimpiin aku sayang. Besok ketemu lagi sayangku, istri aku. Aku cinta mati sama kamu yang. Love you so much istri aku," balas Rendy Kjaernett.