Chelsea Peringkat Tiga, Manchester United Urutan 14

jpnn.com, LONDON - Chelsea bangkit dari ketinggalan untuk mengalahkan Sheffield United 4-1 pada pekan ke-8 Premier League di Stamford Bridge, Minggu (8/11) dini hari WIB.

Kemenangan tersebut membuat The Blues memperpanjang rekor tak terkalahkan di liga menjadi enam pertandingan.

David McGoldrick memberi tim tamu keunggulan pada menit kesembilan.

Tammy Abraham menyamakan kedudukan pada menit ke-23, memanfaatkan umpan balik dari Mateo Kovacic.

6 & 2 - No player has created more chances in a Premier League game this season than Hakim Ziyech did this evening against Sheffield United (6 chances created & 2 assists). Superb. pic.twitter.com/8raugCIYS2 — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2020