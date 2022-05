Chilla Kiana Gaungkan Nasionalisme Melalui GIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chilla Kiana menggaungkan semangat proud to be Indonesian melalui lagu hingga konten digital.

Chilla menciptakan lagu berjudul My Indonesia saat dirinya masih berusia 13 tahun. Lagu tersebut dibuat dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

"Lagunya bercerita tentang bagaimana Indonesia dalam imajinasi aku," kata Chilla Kiana, baru-baru ini.

Pesohor kelahiran 30 September 1996 ini juga kerap menyanyikan lagu-lagu nasional melalui akunnya di TikTok @chillakiana.

"Lagu-lagu nasional itu menurutku keren banget," kata penyanyi yang terlibat dalam beberapa serial garapan Disney Channel Asia ini.

Menurut Chilla, pengalamannya menjelajahi berbagai kota di dalam dan luar negeri menjadi salah satu faktor memupuk kecintaannya pada tanah air.

Dia mengaku melihat banyak hal di berbagai negara. Belajar berbagai hal yang berbeda-beda, seperti budaya, perilaku orang, karakter, dan makanan.

"The more I go, the more I love Indonesia," tutur alumnus Universitas Pelita Harapan jurusan International Business Management.