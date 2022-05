Cicipi Indonesia Spice Of The World di Awang Kitchen New York, Sandiaga Uno Rasakan Sensasi ini

jpnn.com, NEW YORK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno langsung menyambangi Restoran Awang Kitchen 'Indonesian Asian Fusion & Sushi Bar' di Queens Boulevard, pada Rabu (4/5).

Sandiaga Uno berjalan menuju arah restoran didampingi Wakil Tetap RI Untuk PBB Arrmanatha Nasir.

"Apa kabar, saya datang untuk melihat restoran favorit Indonesia ini. Awang ini merupakan salah satu spot restoran yang paling dikenal. Paling terkenal ketopraknya," ujar Sandiaga Uno saat tiba di dalam restoran.

Adapun sajian yang ditawarkan dari restoran tersebut yakni bakmi ayam, bubur ayam, nasi tim ayam, nasi goreng, mie goreng, kepiting soka, ikan tenggiri balado, ikan bawal goreng dan bakar, cumi goreng, udang goreng dan bakar.

Selain itu adapula sejumlah jajanan yang biasa ditemui di Indonesia yang dihidangkan di restoran tersebut yakni batagor, cireng, pempek palembang, sate ayam, sate kambing, sate kerang, tahu gejrot, tempe mendoan, kulit ayam goreng.

Adapula pilihan makanan berkuah seperti bakso, sop iga, soto ayam lamongan, soto betawi, sop buntut.

"Ini setelah 17 jam terbang dan tiba di New York, Indonesian Spice Of The World mendarat di Awang Kitchen. Dan di sini ada dihidangkan Cireng, Tempe Mendoan, dan yang epic ini ada Cilok (Cireng yang di colok), ini luar biasa," ucap Sandiaga Uno.

Sambil bergurau, Sandiaga Uno mengaku tidak akan rindu dengan makanan Indonesia karena di Awang Kitchen New York ini semua makanan tersedia, bahkan lontong ketupat juga ada.