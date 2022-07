Cium Tangan, Aldi Taher Minta Maaf kepada Dinar Candy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher menyampaikan permohonan maaf kepada DJ Dinar Candy.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

Aldi Taher mengunggah foto tengah mencium tangan Dinar Candy.

"Salam sehat sukses berkah selalu, mohon maaf lahir batin," ungkap Aldi Taher, Sabtu (30/7).

Mantan istri Dewi Perssik itu diketahui pernah bermasalah dengan Dinar Candy beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Aldi Taher kerap mengomentari penampilan seksi Dinar Candy.

Keduanya bahkan pernah dipertemukan dalam podcast milik Deddy Corbuzier.

"Lihatkan foto ini ke Bang Deddy Corbuzier ya, sampaikan permintaan maafku," tambah pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.