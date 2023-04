Cleora Beauty Merawat Kulit Wajah Tanpa Ribet dan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kunci mendapat kulit wajah sehat adalah konsisten dalam melakukan perawatan. Merawat wajah terkesan membutuhkan proses lama sehingga malas melakukannya.

Namun, menemukan skincare yang tepat dan mudah dalam penggunaanya akan terasa menyenangkan, apalagi jika didukung produk yang aman serta dari bahan-bahan terbaik.

Salah satu rekomendasi perawatan tubuh dan wajah yang bisa menjadi pilihan adalah Cleora Beauty di Bandung, Jawa Barat.

Produk terbaik Cleora Beauty yang disebut 3 Minutes Exfoliating Gel adalah solusi tepat. Produk ini mampu mengatasi berbagai masalah kulit hanya dalam waktu 3 menit.

Cleora mengusung tagline “Love Your Self, Love Your Skin” dengan filosofi bahwa pada dasarnya salah satu cara mencintai diri sendiri dengan melakukan perawatan secara rutin sesuai kebutuhan kulit.

Skincare Cleora Beauty mungkin tak asing di pendengaran banyak orang, apalagi nama ini memang terinspirasi dari kecantikan yang dimiliki oleh Ratu Mesir Kuno Cleopatra.

Couplepreneur Mohammad Rocky Pramana dan Melisa Wijaya berharap skincare besutan mereka itu mampu menjadikan tiap wanita cantik versi dirinya masing-masing.

Ada 4 misi yang diusung Cleora Beauty untuk mencapai tujuannya, yakni menghasilkan produk bermutu dan berkualitas sesuai SNI dan BPOM, meningkatkan kompetensi dan integritas SDM yang terlibat dalam perusahaan.