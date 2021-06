Coba Diet Cara ini, Berat Badan Bisa Turun dalam 10 Hari

jpnn.com, JAKARTA - Diet Sonoma disebut mampu mendorong penurunan berat badan dalam sepuluh hari.

Selain berat badan turun, diet ini juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

Diet Sonoma saat ini sedang hangat dibicarakan.

Diet ini didasarkan pada diet Mediterania yang menekankan makan berbagai makanan padat nutrisi yang utuh.

Diet Sonoma berfokus pada mengontrol porsi makan dan konsumsi makanan sehat untuk mendorong penurunan berat badan serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan hanya dalam 10 hari.

Diet Sonoma adalah program penurunan berat badan yang dirancang oleh Connie Guttersen, ahli gizi dan penulis dua buku.

Yakni, 'The Sonoma Diet' yang diterbitkan pada tahun 2005 dan 'The New Sonoma Diet' yang diterbitkan pada 2011.

Buku-buku Guttersen menjelaskan tentang filosofinya dalam menurunkan berat badan.