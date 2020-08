Coba Pengalaman Trading Terbaik dengan Salma Markets

jpnn.com, JAKARTA - Salma Markets berkomitmen untuk memberikan platform trading yang aman dan terpercaya untuk klien yang diatur oleh International Financial Commission.

Di antara fitur inovatif yang menjadi ciri perusahaan adalah pendekatan edukatif ke basis kliennya, termasuk menyediakan seminar perdagangan, bimbingan pribadi dan webinar.

Eksekutif Salma Markets Direktur Ayako Miyauchi mengatakan platform banyak memiliki fitur unik dan menjelaskan etos yang mendorong perusahaan.

"Salma Markets bediri sejak tahun 2014 dan telah eksis di 10 negara. Perusahaan ini didirikan di St. Vincent & Grenadines. Salma Markets (SV) LLC dengan alamat terdaftar Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Salma Markets (Hong kong) LLC dengan alamat terdaftar RM 1501 Millennium City 5 418 Kwun Tong Road Kwun Tong, Hong Kong. Saat ini Salma Markets telah berekspansi di Indonesia," ujar Miyauchi.

Pada 2016, perusahaan broker ini telah membangun basis pelanggan lebih dari 700.000 akun dibuka hingga lebih dari 4 negara Asia.

Pada 2017 telah mendapat 2.000.000 klien dan juga lebih dari 50.000.000 pesanan dan telah mendapat penghargaan Internasional dari Global Banking & Finance Review.

Salma Markets memberikan layanan finansial berupa trading online Forex dan CFD, berita, analisa serta layanan informasi market. Layanan Salma Markets STP Model sudah mengevaluasi operasi dengan perbankan global dan juga tinjauan keuangan.

"Salma Markets juga mendapat penghargaan Broker STP Terbaik Asia pada tahun 2017, Penghargaan ini dibuat dengan tujuan untuk mengenali perusahaan dari semua ukuran yang menonjol di bidang keahlian dan keunggulan tertentu di dunia keuangan. Pada tahun 2018 memenangkan penghargaan sebagai Best Global Financial Markets Broker dan Most Transparent Broker," sambungnya.