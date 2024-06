Copa America 2024: Bungkam Amerika Serikat, Panama Buka Peluang ke Perempat Final

jpnn.com - JAKARTA - Laga Panama vs Amerika Serikat di Grup C Copa America 2024 berakhir dengan skor 2-1. Tim Nasional Panama membuka peluang lulus ke perempat final Copa America 2024 setelah membungkam Timnas AS di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, pada Jumat pagi WIB.

Amerika Serikat yang berperan sebagai tuan rumah menginginkan kemenangan untuk memastikan tiket ke perempat final, langsung meramu serangan sejak awal laga dengan mengandalkan Christian Pulisic, Folarin Balogun, dan Thimothy Wea di lini depan.

Sebuah gol tercipta saat laga baru berjalan beberapa menit melalui sepakan keras Weston McKennie. Namun, setelah melihat video assistant referee (VAR), wasit Ivan Barton menganulir gol tersebut karena Tim Ream dalam posisi offside.

Skuad asuhan Greg Berhalter harus mengalami kerugian saat Thimothy Wea diusir wasit keluar lapangan setelah mendapatkan kartu merah, akibat pelanggaran keras dengan memukul kepala belakang pemain Panama, Roderick Miller.

Pulisic dan kawan-kawan terus berjuang membuka keunggulan hingga tercipta sebuah gol pada menit ke-22 melalui sepakan keras Balagun yang tak bisa dihalau kiper Orlando Mosquera, membuat skor 1-0.

Seusai kebobolan, Panama yang unggul dalam jumlah pemain pun mulai membangun serangan balik yang cepat untuk menyamakan skor.

Bek Panama Cesar Blackman yang membantu serangan berhasil merobek gawang Amerika Serikat pada menit ke-26, sehingga mengubah skor menjadi 1-1.

Anak asuh pelatih Thomas Christiansen yang mendominasi penguasaan bola belum mampu membuka keunggulan hingga wasit meniup peluit untuk mengakhiri babak pertama.