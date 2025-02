CSI Mengumumkan Harga Chery Tiggo Cross di IIMS 2025, Mulai dari Rp 239,5 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT. Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga resmi SUV crossover terbarunya, Tiggo Cross, di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2).

Head of Marketing PT Chery Sales Indonesia, Mohamad Ilham Pratama menyampaikan Chery Tiggo Cross dibanderol mulai Rp 239,5 juta on the road Jakarta.

Chery Tiggo Cross ditawarkan dalam dua varian, yaitu Comfort dan Premium.

Varian terringgi Chery Tiggo Cross Premium dijual seharga Rp 269,5 juta (OTR Jakarta).

"Harga tersebut berlaku untuk 1.000 pelanggan pertama. Dengan harga tersebut, Chery family akan mendapatkan sebuah SUV modern dengan kenyamanan dan pengalaman berkendara baru," kata Ilham.

Chery Tiggo Cross tampil lebih modern dari bahasa desain Tiger Philosophy.

Chery Tiggo Cross juga dilengkapi DRL Energy Crystal Outline dan grill Rhomboid Star Diamond yang memberikan kesan kuat, dinamis, dan percaya diri.

Selain itu, kelengkapan sistem keamanan terkini lewat teknologi ADAS yang terdiri dari 15 fitur.