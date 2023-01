CSIIS: Reshuffle Kabinet Bisa Saja Sasar Menag dan Mendes PDTT

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai reshuffle kabinet bisa saja menyasar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

Hal itu disampaikan setelah santer bahwa Rabu Pon, tepatnya 1 Februari 2023, Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet menteri.

Dia menyebutkan ada kemungkinan kursi Menag digeser ke PP Muhammadiyah.

"Ganti Ansor ke PP Muhammadiyah, bola liar nan panas ada di komisi VIII dan panja haji yang mayoritas keras secara 'ideologis' dekat dengan Sunanto Ketum PP Pemuda Muhammadiyah," uja4 Sholeh dalam keterangannya, Senin (30/1)

Menurut dia, ada juga nama Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang kemungkinan mendapatkan jatah menteri.

Pasalnya, Benny Ramdhani dinilai sukses menekan mafia buruh migran dan loyal terhadap Presiden Jokowi.

"Bisa juga Gus Yaqut jadi Menpora menggantikan Zainudin Amali sekaligus warning bagi Golkar," lanjut dia.

Sholeh juga menyebutkan bisa saja politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menjadi Mendes PDTT atau Menteri Pertanian.