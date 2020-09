Cuma di BritAma FSTVL, Buka Rekening Plus Berdonasi Tanpa Potong Saldo

jpnn.com, JAKARTA - Program PT BRI (Persero) Tbk bertajuk BritAma FSTVL tidak hanya ajang berbagi hadiah kepada para nasabah. BRI juga menjadikan BritAma FSTVL sebagai ajang untuk kegiatan amal.

Nasabah yang membuka rekening baru di BRI akan otomatis melakukan donasi di BenihBaik.com.

Meskipun demikian, para nasabah BRI tidak perlu cemas saldo di rekeningnya bakal terpotong.

Pasalnya, BRI memastikan kegiatan donasi tersebut tidak akan mengurasi saldo nasabah. Dengan demikian, nasabah bisa beramal sekaligus mempunyai rekening baru di BRI.

Selain itu, nasabah juga bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik dalam program BritAma FSTVL.

BRI sendiri sudah menyediakan 496 hadiah menarik yang bisa didapatkan nasabah. Di antaranya ialah Toyota Vellfire 2.5 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Toyota New Calya 1.2 G A/T.

Bank BRI juga menyediakan hadiah berupa Honda Scoopy Sporty dan Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic.

So, jangan sampai kelewatan mengikuti program BritAma FSTVL. Sebab, program itu akan ditutup pada 31 Januari 2021. Nantinya pengundian para pemenang akan dilakukan dalam dua periode.