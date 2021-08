Cut Meyriska Tengah Berduka, Sang Ayah Meninggal Dunia

Selasa, 24 Agustus 2021 – 09:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Cut Meyriska tengah berduka.

Sebab, ayahnya yang bernama Suryadi dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (24/8).

"Best dad, ayah terbaik yang selalu lindungi anak-anaknya, we love you ayah," ungkap Cut Meyriska melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (24/8).

Istri Roger Danuarta itu mencoba ikhlas melepas kepergian sang ayah.

Cut Meyriska berharap bisa bertemu almarhum di surga kelak.

"Ayahku sayang sudah enggak sakit lagi, ayah nanti kita ketemu ya, tunggu Adek ya ayahku," bebernya.

Cut Meyriska tidak lupa mengucapkan terima kasih atas semua jasa sang ayah.

Dia merasa selalu dijaga dan dilindungi oleh mendiang selama hidup.