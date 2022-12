Daftar Bahan Pokok di Promo JSM Superindo Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Promo JSM Superindo hadir untuk periode 2-4 Desember 2024. Ada berbagai promo dan diskon untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Harga Rose Brand minyak goreng Rp 29.900 per pouch isi dua liter.

Bimoli minyak goreng Rp 35.900 per pouch isi dua liter.

Kemudian, harga Indomie goreng kardus Rp 107.800 per kardus.

Ada juga, diskon Greefields susu full cream dan coklat cum Rp 22.500 per pack isi satu liter.

Beras banting harga cuma Rp 57.900 per sak isi lima kilogram. Harga gula pasir putih, kuning 1.000 gram Rp 12.900 per kilogram.

Kemudian, Kunci Biru tepung terigu Rp 12.390 per kilogram.

Diskon lain untuk kebutuhan diapers anak, seperti Sweety baby diapers Rp 52.900 per pack, Mamy Poko pants Rp 139.900 per pack, Mamy Poko baby waps Rp 16.900 per pack.