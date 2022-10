Daftar Nama Perusahaan Penerima BUMN Awards 2022, Banyak Banget

jpnn.com - JAKARTA - The Iconomics memberikan BUMN Awards 2022 kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN.

Penghargaan yang diberikan The Iconomics pada 27 Oktober 2022 ini mengenai brand equity dan corporate communications material.

BUMN Awards 2022 merupakan penghargaan yang telah digelar keempat kalinya sejak 2019.

Penghargaan BUMN Awards 2022 pada Brand Equity Award terdiri dari penghargaan berdasarkan Most Popular Brand, Best Brand Image, dan Best Social Economy Contribution Perception.

Peraih penghargaan dipilih berdasarkan survei online kepada 10.000 responden di 10 kota besar di Indonesia.

Adapun Corporate Communications Award diberikan untuk 3 materi komunikasi korporat, yakni annual report 2021, company profile video, dan company profile cetak dengan pemilihan skor penilaian tertinggi di kelompok industrinya masing-masing.

Beberapa kriteria yang dipakai untuk penilaian, yakni desain yang materinya diharapkan menunjukkan segi artistik dan kreativitas.

Selain itu alur konten yang materinya diharapkan menunjukkan runtunan yang logis dan mudah dipahami, serta narasi yang materinya diharapkan menunjukkan ketepatan penyampaian dan gaya bahasa yang mengangkat institusi.