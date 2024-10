Daging Sapi Hari Ini Rp 136.480 per Kg, Harga Pangan yang Lain juga Naik

jpnn.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan seperti yang tercatat di Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara umum mayoritas naik per Kamis (24/10) pagi.

Daging sapi menjadi Rp 136.480 per kilogram (kg).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.00 WIB, Kamis, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,52 persen atau Rp80 menjadi Rp15.540 per kg.

Begitu pun harga beras medium naik 0,66 persen atau Rp90 menjadi Rp13.630 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog stabil di harga Rp12.560 per kg.

Selanjutnya harga komoditas bawang merah naik di angka 2,58 persen atau Rp760 menjadi Rp30.250 per kg; begitu pun bawang putih bonggol juga naik 0,48 persen atau Rp190 menjadi Rp40.040 per kg.

Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting turun 4,97 persen atau Rp1.520 menjadi Rp29.060 per kg; lalu cabai rawit merah naik 0,43 persen atau Rp190 menjadi Rp43.880 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni naik 1,32 persen atau Rp1.780 menjadi Rp136.480 per kg; lalu daging ayam ras juga naik 1,43 persen atau Rp520 menjadi Rp36.840 per kg; begitu pun telur ayam ras naik 4,25 persen atau Rp1.210 menjadi Rp29.680 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau turun 1,40 persen atau Rp150 menjadi Rp10.550 per kg; lalu gula konsumsi naik 1,67 persen atau Rp300 menjadi Rp18.230 per kg.