Dampak Pemanasan Global Makin Meningkat, INAGA Bakal Gelar The 8th IIGCE 2022

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) didukung oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan menggelar The 8th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2022 pada 14-16 September 2022 di Jakarta Convention Center.

Acara ini terdiri dari convention serta program pendukung lainnya yaitu technical paper, dan field trip dengan mengangkat tema Geothermal: The Sustainable Energy for Green Recovery, Energy Transisition, and Security.

Dampak pemanasan global semakin meningkat, kenaikan suhu sudah dirasakan di berbagai belahan dunia, di Jakarta bahkan mencapai 36 derajat.

Hal ini menunjukkan energi ramah lingkungan sudah sangat penting untuk dikembangkan menggantikan energi fosil.

Dapat dikatakan panas bumi merupakan energi bersih yang ramah lingkungan, baik sebagai base load sustainable yang bisa berproduksi sampai lebih 100 tahun.

Ketua Umum API, Prijandaru Effendi mengatakan, transisi energi hijau ini memiliki potensi yang sangat besar.

"Panas bumi merupakan sumber energi yang bisa diandalkan dalam memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan saat ini dan di masa depan sebagai energi yang andal dalam mensuplai kebutuhan beban dasar ketenagalistrikan," ujarnya, Selasa (17/5).

Prijandaru menjelaskan, kegiatan IIGCE yang berkolaborasi dengan On Us Asia sebagai penyelenggara ini akan terus berlanjut tahun demi tahun, tantangan demi tantangan, kesempatan demi kesempatan untuk terus berpacu.