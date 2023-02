Dampingi Anies ke Demokrat, Willy NasDem Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya menyatakan pertemuan Anies Baswedan bersama tim kecil Koalisi Perubahan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjukkan kebersamaan.

Dia menjelaskan hal itu sudah sering dilakukan oleh ketiga partai.

"Ini menunjukkan kebersamaan kami, one for all, all for one. Jadi, ini sudah biasa kami lakukan, cuma kadang-kadang ada yang dibocorin ada yang enggak," kata Willy seusai pertemuan di DPP Partai Demokrat, Kamis (2/2).

Willy juga menyebutkan NasDem-Demokrat-PKS akan makin intens ke depannya.

"Insyaallah minggu depan, kami akan ada lagi progres yang lebih maju dan ini menunjukkan apa yang selama ini teman-teman kunyah serta gorengan media itu hanya isapan jempol saja," lanjutnya.

Tak hanya itu, Willy juga mengungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan pesan khusus untuk dirinya dan Sugeng Suparwoto yang berada di tim kecil.

"Pak Surya selalu berpesan kepada saya dan Mas Sugeng, kami di tim kecil sekali layar terkembang, surut kami berpantang. Itu adalah moralitas politik yang selama ini kami ke depankan," jelasnya.

Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan mengunjungi DPP Partai Demokrat di Proklamasi, Jakarta Pusat.