Dana Kelolaan BTN Prioritas Tembus Rp 43 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar perayaan satu tahun atau 1st Anniversary Intimate Dinner Layanan PLUS by BTN Prioritas dengan melakukan roadshow ke berbagai daerah.

Layanan PLUS by BTN Prioritas yang telah diluncurkan pada Februari tahun lalu berhasil menambah jumlah nasabah BTN Prioritas menjadi lebih dari 34 ribu dengan dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 43 Triliun.

Kepala Divisi Wealth Management BTN, Frengky Rosadrian mengatakan, dalam perayaan satu tahun PLUS, BTN Prioritas menggelar acara 1st Anniversary Intimate Dinner di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin dan terakhir di Medan pada 21 Juni 2023.

“PLUS by BTN Prioritas diluncurkan pada Februari 2022 yang lalu sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1 tahun dan sebagai bentuk apresiasi BTN Prioritas untuk Nasabah setianya yang telah aktif melakukan penukaran loyalty benefit selama 1 tahun terakhir di PLUS by BTN Prioritas maka diadakanlah event ini di beberapa kota besar mulai 11 April hingga 21 Juni 2023,” ujar Frengky dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/6).

PLUS by BTN Prioritas merupakan layanan berbasis website-mobile friendly dengan konsep membership yang dihadirkan khusus untuk Nasabah BTN Prioritas.

Keberadaan PLUS by BTN Prioritas ini merupakan upaya untuk menerjemahkan customer value proposition Defining Your Priority sehingga bisa dengan nyata dinikmati manfaatnya oleh nasabah.

Saat ini PLUS by BTN Prioritas hadir dengan enam fitur utama.

“Melalui PLUS by BTN Prioritas, Nasabah dapat memilih dan menentukan sendiri loyalty benefit yang dibutuhkan. PLUS by BTN Prioritas dapat diakses oleh Nasabah BTN Prioritas melalui www.definingyourpriority.com,” kata Frengky.(chi/jpnn)