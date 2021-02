Dapat Surat Teguran dari Serikat Aktor, Donald Trump Ngambek

jpnn.com, NEW YORK - Donald Trump keluar dari organisasi Screen Actor Guild, usai serikat tersebut mengeluarkan teguran atas keterlibatan mantan Presiden Amerika Serikat itu, dalam kerusuhan di Capitol Hill.

Dalam surat bertanggal 4 Februari 2021, Donald Trump berkirim surat perihal pengunduran dirinya, pada Presiden SAG-AFTRA, Gabrielle Carteris.

"Saya tak mau lagi dikaitkan dengan serikat Anda," tulis Trump dalam surat yang dibagikan oleh lembaga tersebut, dikutip dari Channel News Asia.

"Surat ini memberitahukan jika saya mundur dari SAG-AFTRA secepatnya. Anda tak melakukan apapun untuk saya," imbuhnya.

Dia melanjutkan jika dirinya tak familiar degan pekerjaan the Guild. "Saya bangga dengan pekerjaan saya pada sejumlah film seperti Home Alone 2, Zoolander dan Wall Street: Money Never Sleeps, dan pertunjukan televisi se[erti The Fresh Prince Of Bel-Air, Saturday Night Live, dan tentu saja, pertunjukan yang paling sukses dalam sejarah televisi, The Apprentice, salah satunya!" tulisnya.

Surat itu pun dibalas dengan singkat oleh SAG, " terima kasih."

Sebelumnya, pada bulan lalu, dewan SAG-AFTRA memutuskan jika Donald Trump melanggar panduan untuk keanggotaan, akibat perannya dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

Lembaga tersebut juga menyebut jika kasus Trump akan dibahas di komite disiplin. Trump pun merespons langkah ini pada surat pengunduran dirinya dengan mengatakan, "Siapa yang peduli."