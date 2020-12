Dari Jualan Online, Diamond and Co Kini Merambah ke Outlet Offline

jpnn.com, JAKARTA - Diamond and Co, brand perhiasan berlian ini ternyata telah melayani kebutuhan pelanggan secara online via website, media sosial dan market place dalam dua tahun terakhir.

Hal itu mendorong Diamond and Co. untuk membuka outlet pertamanya di Pondok Indah Mall 1.

“Kepuasan dan kenyamanan pelanggan yang menjadi semangat kami untuk membuka outlet. Selain itu juga sebagai bagian dari ekspansi, di mana kami sangat serius dalam menjalankan usaha ini,” kata Vadiel Mekha, Marketing Communication Manager, Sabtu (19/12).

Mengusung tagline “Your Everyday Diamond”, Diamond and Co. juga berkiblat ke Korean style sehingga memiliki banyak variasi desain unik dan sangat cocok untuk kegiatan sehari-hari khususnya pribadi berjiwa muda.

Sebagai sister brand dari Passion Jewelry, Diamond and Co. selalu menggunakan material berlian pilihan.

“Kami pastikan kualitas produk Diamond and Co. adalah yang terbaik, dengan high standard quality control,” ujar Airyn Tanu, COO Passion Group.

Selalu berinovasi dalam setiap produknya, Diamond and Co. turut menggandeng Angel Lelga dengan melakukan kolaborasi bertajuk “Dear Diary”.

Desain dari koleksi ini mewakili karakter perempuan hebat di Indonesia, seperti hal nya Angel yang berprofesi sebagai aktris, penyanyi, pengusaha dan juga seorang Ibu.